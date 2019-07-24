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Рябошапка о шансах стать генпрокурором: 50% - либо стану, либо нет

Если его назначат, первым делом Рябошапка проведет кадровую ротацию в руководстве. 

Рябошапка о шансах стать генпрокурором: 50% - либо стану, либо нет
Фото: Макс Левин

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка оценил свои шансы стать генпрокурором в 50%. Об этом он сказал на брифинге.

"Оцениваю на 50% шансы. Либо стану, либо нет", - сказал он. Рябошапка также отметил, что поддерживает инициативу президента Зеленского назначить его генпрокурором. 

Он добавил, что обсуждал эту тему с президентом уже несколько раз. В случае назначения его генпрокурором, Рябошапка планирует в первую очередь провести кадровую ротацию в руководстве. 

Напомним, 23 июля Владимир Зеленский сообщил, что кандидатура Руслана Рябошапки рассматривается на пост генпрокурора. "Я с самого начала президентской кампании говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов", - заявил он.

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Источник: "Украинские новости"
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