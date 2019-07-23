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Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора

"Я с самого начала президентской кампании говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов".

Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка
Фото: пресс-служба президента

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генерального прокурора Украины.

Об этом сообщил на брифинге президент Владимир Зеленский, передают "Українськi Новини".

"Может быть. Это один из вариантов, один из претендентов. Я с самого начала  президентской кампании говорил, что Рябошапка крутой специалист. Я вижу его одним из претендентов", - сказал он.

Перед этим Зеленский выразил разочарование тем, что генпрокурор Юрий Луценко не пришел на доклад по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Накануне пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что он находится в отпуске.

Напомним, бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского. В мае Зеленский назначил его  замглавы Администрации президента. Сообщалось, что в АП Рябошапка будет заниматься вопросами судебной реформы.

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