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Депутат Петевка смог переизбраться в округе 72 на Закарпатье

Петевка впервые избрался по спискам "Нашей Украины" еще в 2007 году.

Депутат Петевка смог переизбраться в округе 72 на Закарпатье
Василий Петевка
Фото: http://focus.ua

Самовыдвиженец, народный депутат Верховной Рады Василий Петевка выиграл выборы в Раду на округе №72 в Закарпатской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

По итогам обработки 100% электронных протоколов, Петевка набрал 34,29% голосов.

Ближайший его соперник, безработный Вадим Нос набрал 23,18%. Третье место занял выдвиженец партии "Голос", руководитель экспертной группы Минздрава Александр Данилюк - он набрал 9,19%.

52-летний Петевка родился 30 января в селе Завидово Мукачевского района, депутат Рады с 2007 года - прошел по списку "Нашей Украины", в 2012 году прошел как самовыдвиженец, был членом партии "Единый центр". В 2014 году также избрался в парламент по округу.

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