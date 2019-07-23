ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями с результатами в одномандатных округах

Комиссия будет принимать протоколы без перерывов.

Центральная избирательная комиссия начала принимать у окружных избирательных комиссий оригиналы протоколов с мокрыми печатями с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатных округах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что комиссия будет принимать протоколы без перерывов. Первым передал оригиналы 45-й одномандатный округ.

"Обращаю ваше внимание, что к нам прибыли, в том числе, несколько окружных избирательных комиссий и начинаем с окружной избирательной комиссии - 45-й одномандатный избирательный округ, Донецкая область", - сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, открывая заседание комиссии.

Напомним, ЦИК уже обработала более 92% электронных протоколов. Партия президента "Слуга народа" получила более 43,12% (5,7 млн) голосов избирателей на досрочных парламентских выборах. Оппозиционную платформу "За жизнь" во главе с Виктором Медведчуком поддержали 13,05% (1,7 млн) избирателей.

На третьем месте - ВО "Батькивщина" (8,19%), на четвертом - партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,14%). Замыкает список партий, преодолевших проходной барьер, партия "Голос", набравшая 5,86% голосов.