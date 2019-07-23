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​Вице-премьер Кистион и министр экологии Семерак проиграли мажоритарку

Оба округа делегировали в Раду кандидатов от "Слуги народа".

Кистион (сидит) и Семерак (второй справа от Авакова) в окружении коллег по Кабмину
Фото: Макс Левин
Кистион (сидит) и Семерак (второй справа от Авакова) в окружении коллег по Кабмину

Вице-премьер Владимир Кистион и министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак проиграли выборы в Верховную Раду по мажоритарке.

Кистион баллотировался по винницкому округу №11 и занял там всего пятое место с результатом 9,37%. Победил кандидат от "Слуги народа" Максим Пашковский, за которого проголосовали 26,39% избирателей.

Семерак баллотировался в округе №124 с центром в Червонограде и стал только седьмым с результатом 8,84%. Победил кандидат от "Слуги народа" Юрий Камельчук с 16,08%. На этом же округе баллотировался нардеп Олег Мусий, он стал шестым с 9,55% голосов избирателей.

Напомним, что не прошел в Раду также министр энергетики Игорь Насалик.

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