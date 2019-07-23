Чемпион Украины по пауэрлифтингу Дмитрук от "Слуги народа" выиграл выборы в Одессе

До того, как занялся спортом, он работал охранником, грузчиком и частным предпринимателем.

Чемпион Украины по пауэрлифтингу, владелец спортклуба Артем Дмитрук (партия "Слуга народа") выиграл выборы в Верховную Раду в округе №133 (Киевский район Одессы).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, по результатам подсчета 97,64% электронных протоколов участковых комиссий, Дмитрук набрал 32,66%, или 25 810 голосов избирателей. Его основной соперник, бизнесмен Виктор Баранский ("Оппозиционная платформа - За жизнь") набрал 26,20%.

Третье место занял самовыдвиженец Дмитрий Танцюра с 9,14%.

Дмитруку 26 лет, он родился в Козятине Винницкой области. В 13 лет переехал в Одессу. До того, как занялся спортом, он работал охранником, грузчиком и частным предпринимателем. Дмитрук - мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион Украины, рекордсмен Украины, многократный чемпион и призер турниров по боксу, самбо и панкратиону, чемпион Украины по кроссфиту, призер Чемпионата Украины по кросслифтингу.