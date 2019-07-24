Гройсман пообещал не "хлопать дверью" и плавно передать дела следующему Кабмину

"Выборы выборами, но людям нужно, чтобы было тепло, свет и комфорт".

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал плавно передать дела следующему Кабинету министров.

На заседании в среду он сказал, что правительство формирует для этого специальные "transition-группы".

"Это формирование по каждому министерству всех необходимых материалов для следующих министров. Не просто хлопнуть дверью и уйти, а сделать подготовку по каждому министерству и направлению: какие достижения, какие проблемы, какие политики, какие цели. Чтобы новый министр, когда придет, получил материалы для полного ознакомления с делами", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что надеется на скорейшее назначении нового правительства, и пообещал работать во благо страны до этого времени.

"Наше правительство и я как премьер-министр слагаем свои полномочия перед новоизбранной Верховной Рады на первом заседании. Дальше мы будем исполнять обязанности до формирования нового правительства. Я рассчитываю и надеюсь, что это произойдет достаточно быстро. Вместе с тем мы очень ответственно относимся к обеспечению стабильности Украины и выполнения всех задач, возложенных на правительство в переходной период. Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, подготовим к отопительному сезону, чтобы не было потрясений. Потому что выборы выборами, но людям нужно, чтобы было тепло, свет и комфорт", - сказал он.

Гройсман, партия которого заняла 9 место на выборах и не прошла в новый состав парламента, также пожелал украинцам не разочароваться в своем выборе.

"Я бы очень хотел, чтобы этот выбор был выбором успеха, а не разочарований. В нашей истории очень часто было, что мы выбирали, имели большие надежды, но наступало разочарование. Я бы хотел, чтобы в этот раз этого не произошло", - сказал он.

Напомним, что победившая на выборах партия "Слуга народа" еще не объявляла, кто станет премьер-министром.