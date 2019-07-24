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Руководитель студии "Мамахохотала" хочет работать комитете образования

Роман Грищук победил в "наиболее студенческом округе Украины".

Руководитель студии "Мамахохотала" хочет работать комитете образования
Фото: facebook.com/grishchukroma

Руководитель юмористической студии "Мамахохотала" Роман Грищук, который победил на 220-м округе в Киеве, планирует заниматься в новой Верховной Раде Украины вопросами повышения качества высшего образования.

Об этом Грищук заявил Громадському.

"Это логически вытекает из того округа, по которому я иду. Это наиболее студенческий округ Украины, там где проживают 40 тыс. студентов. Это КПИ, НАУ, Медицинский", - подчеркнул кандидат в депутаты.

По его словам, поскольку выборы проходили летом, большое количество студентов не смогло проголосовать. Грищук отметил, что явка на студенческих участках была 10-15%.

"Относительно законопроектов и над чем я хочу работать. Я хочу работать в комитете образования, давайте более широко, не вникая в конкретику, над повышением качества высшего образования", - отметил Грищук.

Ранее сообщалось, что победивший на выборах в Раду свадебный фотограф Сергей Штепа хочет в комитет транспорта или культуры. 

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