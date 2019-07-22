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Выборы в округе на Соломенке в Киеве выиграл руководитель студии "Мамахохотала" Грищук

Самовыдвиженец Андриевский занял второе место, отстав от кандидата "СН" на 25%.

Выборы в округе на Соломенке в Киеве выиграл руководитель студии "Мамахохотала" Грищук
Фото: facebook.com/romagrishchuk

Выдвиженец от партии "Слуга народа", руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук выиграл выборы в Верховную Раду у депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Дмитрия Андриевского в округе №222 в Киеве. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

В Соломенском районе Киева Грищук набрал 40,29% по результатам подсчета 94,25% электронных протоколов участковых комиссий.Ближайший его соперник, самовыдвиженец Андриевский набрал 15,61%..

Третье место занял кандидат от "ВО "Свобода" Владимир Назаренко - он набрал 13,08%.

29-летний Грищук родился в Киеве, он является директором ООО "МХ шоу", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киевской области.

Андриевский выиграл выборы в этом округе в 2014 году.

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