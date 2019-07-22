Нардеп Ревега проиграл округ в Бердичеве преподавателю истории из "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады Александр Ревега проиграл округ в Бердичеве кандидату от "Слуги народа" Богдану Кицаку. За Ревегу проголосовали 17,04% избирателей (13,4 тысячи), за Кицака - 43,23% (33,9 тысячи).

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Третье место занял депутат Киевсовета Анатолий Шаповал, набравший 10,98% голосов избирателей (8,6 тысячи).

Стоит отметить также результат директора госпредприятия "СЕТАМ" Виктора Вишнева, который с 4,28% голосов занял седьмое место.

Новый депутат Богдан Кицак родился 2 сентября 1992 года. С 2014 года преподавал историю в Бердичевском педагогическом колледже, в 2016-м вошел в состав исполкома Бердичевского горсовета, а в 2017-м возглавил общественную организацию "Центр развития Бердичева".

Ревега был представителем фракции "Блока Петра Порошенко". В 2014 году Ревега выиграл выборы в соперничестве с такими кандидатами, как Павел Жебривский и Анжелика Лабунская.