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Директор охранной фирмы Галушко от "Слуги Народа" выиграл выборы в округе №97 в Киевской области

Округ №97 охватывает Бровары, Березань, Барышевский и часть Броварского района.

Директор охранной фирмы Галушко от "Слуги Народа" выиграл выборы в округе №97 в Киевской области
Фото: facebook.com/sluganarodu.GalushkoMikola

Выдвиженец партии "Слуга Народа", 39-летний Николай Галушко выиграл выборы у депутата Рады Павла Ризаненко (БПП) в одномандатном избирательном округе №97 в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Галушко родился в Челябинской области России. Он является директором охранной фирмы ПП "Галид".

По результатам подсчета 82,22% электронных протоколов участковых комиссий, он набрал 38,05%, или 24 715 голосов избирателей. Ближайший соперник Галушко, кандидат от "Европейской Солидарности" нотариус Олег Иваненко набрал 15,33% или 9 959 голосов.

Третье место занял Ризаненко (выдвигался от партии "Голос") - он набрал 10,31%, или 6 699 голосов.

Округ №97 охватывает Бровары, Березань, Барышевский и часть Броварского района Киевской области.

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