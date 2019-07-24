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"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы

Образовательный интенсив организует Киевская школа экономики.

"Слуга народа" отправит своих депутатов на курсы
Фото: ТВ Центр

 Партия "Слуга народа" вместе с Киевской школой экономики проведет образовательный интенсив для своих новоизбранных народных депутатов Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

"Недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва", - отмечается в сообщении.

"Слуга народа" отметила, что будущие депутаты уже имеют целый ряд идей и инициатив, направленных на борьбу с коррупцией, экономический рост и благосостояние людей, улучшение качества государственного и местного управления и т.д.

"Цель образовательного интенсива – дать народным избранникам соответствующий набор навыков и компетенций, который позволит воплотить эти инициативы на практике", - отмечается в партии. 

В партии хотят, чтобы новые нардепы получили достойный уровень знаний о проблемах и перспективах разных отраслей экономики и социальной жизни Украины, глубокое понимание бюджетного процесса, процесса принятия государственных решений, а также, чтобы депутаты научились строить политические стратегии и создавать законопроекты. 

По итогам первого интенсива ожидается, что депутаты начнут работу буквально с первого дня в парламенте как слаженная команда и предложил ряд необходимых для украинцев законопроектов.

Почетный президент KSE, первый замглавы совета Нацбанка Украины Тимофей Милованов в фейсбуке сообщил, что "слугам народа" будут рассказывать о политической стратегии, публичной политике, макроэкономике и бюджетном процессе, секторальности, законодательной рамке, soft-skills и стратегических коммуникациях.

Напомним, что "Слуга народа" проводит в парламент около 250 депутатов, многие из которых не имеют никакого опыта в госуправлении и раньше работали, например, свадебными фотографами или учителями.

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