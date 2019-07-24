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Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине возглавила Матильда Богнер

Богнер сменила на этом посту Фиону Фрейзер.

Мониторинговую миссию Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине возглавила Матильда Богнер. Она сменила на этом посту Фиону Фрейзер, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Замминистра иностранных дел Сергей Кислица приветствова Богнер в связи с началом ее работы в Украине.

Участники встречи обменялись мнениями относительно путей углубления такого взаимодействия как на уровне штаб-квартиры УВКПЧ ООН в Женеве, так и с Мониторинговой миссией ООН, которая работает в нашей стране с весны 2014 года.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено мониторингу ситуации в сфере прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и необходимости обеспечения беспрепятственного и полного доступа сотрудников Миссии к этим территориям", - говорится в сообщении.

Богнер подчеркнула готовность Миссии оказывать практическое содействие и всестороннюю помощь Украине в области прав человека, особенно учитывая важность защиты прав лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

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