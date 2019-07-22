Россия не пустила в аннексированный Крым Мониторинговую миссию ООН

Российская Федерация снова отказала в доступе к аннексированному Крыму мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Об этом сообщается на фейсбуке Мониторинговой миссии ООН.

Миссия ООН посетила административную границу с Крымом, а именно пропускные пункты Каланчак и Чонгар. Отмечается, что такие визиты и общение с людьми, которые пересекают границу – один из методов дистанционного мониторинга ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе.

«Российская Федерация продолжает отказывать Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН», - отмечается в сообщении.

Напомним, 10 июля Великобритания призвала РФ разрешить наблюдателям от международных организаций въезд на территорию оккупированного Крыма и потребовала освободить всех политзаключенных.

В феврале 2019 года Мониторинговая миссии ООН по правам человека в Украине констатировала, что в Крыму ведется борьба по подавлению какого-либо несогласия и критических взглядов.

Кроме того, в Крыму очень ограничено право на вероисповедание, особенно у крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства.