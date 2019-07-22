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На рок-фестивале в Ровенской области отравилось 14 человек

Пострадавшие связывают отравление с покупкой шаурмы на фестивале.

На рок-фестивале в Ровенской области отравилось 14 человек
Фото: www.rusnovosti.ru

Во время рок-фестиваля "Тарас Бульба" в городе Дубно отравились 14 человек. Об этом сообщил Ровенский областной лабораторный центр Минздрава на фейсбуке.

"В городе Дубно 20-22 июля за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось 14 человек. Из них 10 госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской центральной районной больницы, 4 человека отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Среди заболевших - трое детей", - сказано в сообщении.

Свое отравление пострадавшие связывают с употреблением шаурмы, которую они приобрели в торговом месте во время фестиваля.

Напомним, 19 июля в Ровенской области утонули 39-летний отец и 8-летний сын, которых затянуло в водоворот.

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