На рок-фестивале в Ровенской области отравилось 14 человек

Во время рок-фестиваля "Тарас Бульба" в городе Дубно отравились 14 человек. Об этом сообщил Ровенский областной лабораторный центр Минздрава на фейсбуке.

"В городе Дубно 20-22 июля за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратилось 14 человек. Из них 10 госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской центральной районной больницы, 4 человека отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Среди заболевших - трое детей", - сказано в сообщении.

Свое отравление пострадавшие связывают с употреблением шаурмы, которую они приобрели в торговом месте во время фестиваля.

Напомним, 19 июля в Ровенской области утонули 39-летний отец и 8-летний сын, которых затянуло в водоворот.