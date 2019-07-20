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В Ровенской области утонули отец и сын, попав в водоворот

Мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи.

В Ровенской области утонули отец и сын, попав в водоворот
Фото: fakty.ictv.ua

В Ровенской области утонули отец и сын, которых затянуло в водоворот. Об этом сообщили ГосЧС области, передает УНИАН.

Несчастный случай произошел вечером 19 июля в селе Глинск Здолбуновского района.

“Предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли”, - говорится в сообщении.

Водолазы аварийно-спасательной службы подняли их тела со дна озера. 

Погибшие 39-летний мужчина и 8-летний мальчик являлись жителями города Ровно. 

Напомним, ранее в Ровенской области двоих детей засыпало песком в карьере. Один ребенок был найден живым, тело второго нашли спустя три часа.

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