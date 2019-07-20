В Ровенской области утонули отец и сын, попав в водоворот

В Ровенской области утонули отец и сын, которых затянуло в водоворот. Об этом сообщили ГосЧС области, передает УНИАН.
Несчастный случай произошел вечером 19 июля в селе Глинск Здолбуновского района.
“Предварительно установлено, что мужчина во время отдыха в озере взял сына на плечи. Оба попали в водоворот, откуда выбраться живыми уже не смогли”, - говорится в сообщении.
Водолазы аварийно-спасательной службы подняли их тела со дна озера.
Погибшие 39-летний мужчина и 8-летний мальчик являлись жителями города Ровно.
Напомним, ранее в Ровенской области двоих детей засыпало песком в карьере. Один ребенок был найден живым, тело второго нашли спустя три часа.