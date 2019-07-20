В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности соблюдать перемирие на Донбассе

Подконтрольные боевикам СМИ в Донецке и Луганске распространили заявления о готовности соблюдать бессрочное перемирие на Донбассе с 21 июля. Об этом сообщает Радио Свобода.

В террористической группировке "ДНР" заявили, что "всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня и условий его действия".

"Выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и раньше, к соблюдению режима прекращения огня", - такое сообщение размещено на одном из информресурсов террористической группировки "ЛНР".

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 17 июля с участием представителей незаконных вооруженных формирований согласовала прекращение огня на Донбассе с полуночи 21 июля по киевскому времени.

"Пасхальное перемирие" в апреле этого года боевики нарушили в первые несколько часов.