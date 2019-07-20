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Полиция открыла дело из-за нападения на кандидата в депутаты в Николаеве

Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись.

Полиция открыла дело из-за нападения на кандидата в депутаты в Николаеве
Фото: novosti-n.org

В Николаеве напали на кандидата в народные депутаты Андрея Толпекина, который баллотируется по 128 избирательному округу.

Как сообщили в Нацполиции, инцидент произошел 20 июля около 3 ночи возле дома пострадавшего.

"Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и скрылись. По словам пострадавшего, угроз или иных слов нападавшие не высказывали, сразу после нападения - исчезли в неизвестном направлении ", - говорится в сообщении.

Местное издание "Новости N" пишет, что на место приехала скорая помощь. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение".

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. 

Издание отмечает, что пока неизвестно, связано нападение с профессиональной деятельностью адвоката или с тем, что потерпевший баллотируется в народные депутаты по 128-му округу, где он не является лидером предвыборной гонки.

Напомним, ранее кандидат в депутаты в Хмельницкой области заявил, что на него напали с ножом.

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