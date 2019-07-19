Возле здания Рады полиция задержала мужчину с гранатой

Полиция Киева в пятницу, 19 июля, у здания Верховной Рады задержала мужчину с гранатой в сумке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в канун дня голосования на выборах. У здания парламента, где вечером должна состояться встреча Вакарчука (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук – ред.) с избирателями, полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области, который находится в розыске за дезертирство", - рассказал источник агентства в столичной полиции.

Следственно-оперативная группа в настоящее время проводит с задержанным следственные действия, устанавливая, где он взял боеприпас и с какой целью принес его под здание Верховной Рады.

Накануне сообщалось, что полиция взяла все окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану.