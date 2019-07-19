Группа компаний "Мотор Сич" два года финансировала боевиков "ДНР", - СБУ

За 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" уплатил "ДНР" более 32 млн российских рублей.

Сотрудники Службы безопасности пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "ДНР".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица обособленного подразделения группы - "Снежнянский машиностроительный завод" (находится на временно оккупированной территории Донецкой области) - разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

В результате сделки в так называемый "Центральный республиканский банк "ДНР" поступали платежи "Снежнянского машиностроительного завода" в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством "налогов и других обязательных платежей".

СБУ задокументировала, что за 2015 год "Снежнянский машиностроительный завод" уплатил в бюджет "ДНР" более 32 млн российских рублей.

"Заводом также осуществлялась передача на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого "Министерства доходов и сборов "Донецкой народной республики", через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков", - добавили в Службе безопасности.

Директору и начальнику финотдела "Снежнянского машиностроительного завода" объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма). Продолжается следствие.

Напомним, в начале июля журналисты Bihus.info установили, что "Мотор Сич" поставляет запчасти военным РФ через боснийского посредника, работает в Крыму и на оккупированном Донбассе.