В Одессе задержали иностранца, подозреваемого в убийстве экс-мэра Тирасполя

В Одессе задержали молдованина, подозреваемого в организации убийства экс-мэра Тирасполя (столицы приднестровского региона Республики Молдова) Андрея Безбабченко.

Об этом говорится на сайте полиции Одесской области.

Безбабченко нашли мертвым в районе села Вапнярка Лиманского района Одесской области 22 мая 2019 года.

У него были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль Infiniti.

Полиция подозревает в убийстве четырех человек. Пока что задержан один из них - предполагаемый организатор.

"Зная о достатке потерпевшего, подозреваемый - 56-летний уроженец соседнего государства - решил завладеть его имуществом. Для реализации задуманного он подобрал трех сообщников. По заранее разработанному плану злоумышленники проникли в дом мужчины и избили его, требуя деньги и ценности. Не получив желаемого, потерпевшего связали, после чего в багажнике его же машины вывезли в безлюдное место, где убили", - говорится в сообщении полиции.

Убийство расследуют по ч.4 ст.187 (разюой), ч.3 ст.289 (угон), п.п.6, 12 ч.2 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса.

Андрей Безбабченко был мэром Тирасполя с 2012 по 2016 год во времена правления бывшего лидера непризнанной республики Евгения Шевчука. До этого он возглавлял "Тираспольскую инвестиционную строительную компанию". После смены власти в Приднестровье Андрей Безбабченко жил в Одессе.