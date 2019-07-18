В Черновицкой области в результате столкновения двух микроавтобусов госпитализированы 8 пострадавших, среди которых и новорожденный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что во время выезда на главную дорогу 21-летняя водитель автомобиля "Mercedes Benz Vito" не уступила дорогу и допустила столкновение с микроавтобусом "Volkswagen T5".

В транспортных средствах в момент аварии находились 11 взрослых и младенец. Всех участников ДТП доставили в Хотинскую районную больницу для обследования, 8 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Женщину-водителя автомобиля "Mercedes Benz Vito" задержали.