Грузинский суд освободил украинку, подозреваемую в торговле детьми, в зале суда

Прокуратура не смогла собрать и предоставить достаточные доказательства ее вины.

Тбилисский городской суд принял решение освободить гражданку Украины Юлию Сусляк, обвиняемую в Грузии в торговле несовершеннолетними. 36-летнюю женщину отпустили сегодня, 19 июля, прямо в зале суда. Об этом сообщает местное издание "Грузия Online".

Как сообщил журналистам ее грузинский адвокат Зураб Тодуа, его подзащитная уже покинула пенитенциарное учреждение.

"Прокуратура решила ходатайствовать об освобождении Сусляк, чтобы избежать ответственности", - считает адвокат.

Тодуа считает, что прокуратура не смогла собрать весомые доказательства вины украинки, поэтому следственное ведомство решила передать украинской прокуратуре все материалы для дальнейшего делопроизводство. Сама Сусляк считает, что дело против нее сфабриковали.

"Мое дело полностью сфальсифицировано, и я знаю, кто это сделал. Я сотрудничала со следствием, меня уговаривали признать вину, пользуясь моим незнанием грузинского законодательства, говорили, что мне ничего не грозит. Теперь я понимаю, что меня пытались загнать в угол", - заявила Юлия Сусляк после того, как покинула СИЗО.

Напомним, Юлию Сусляк задержали 25 апреля в одной из больниц Кутаиси. По информации МВД, она вместе с 10 детьми прибыла из России в начале апреля и намеревалась перейти на территорию непризнанной республики Абхазия, где их ожидал ее супруг Юрий Сусляк.

Женщину обвинили в торговле детьми, так как 7 детей из 10 были рождены в один год. Позже оказалось, что дети все-таки родные Сусляк, но рождены суррогатными матерями.

В начале июня детей вернули в Украину и передали под опеку бабушки.