Bihus.info: "Мотор Сич" поставляет запчасти военным РФ через боснийского посредника

Завод "Мотор Сич" нардепа Вячеслава Богуслаева поставляет детали для двигателей военным РФ, работает в Крыму и в оккупированном Донбассе, говорится в расследовании Bihus.info.

Представители "Мотор Сич" и лично Богуслаев раньше заявляли, что детали украинского производства действительно экспортируются в Россию, однако устанавливаются исключительно на двигатели гражданской авиации.

Однако по данным журналистов, российская компания Богуслаева "ВКМС" с 2015 по 2016 годы поставляла детали двигателя ТВ3-117 производства "Мотор Сич" на российский 218-й авиаремонтный завод. В одном из контрактов на поставку деталей, который был опубликован на сайте российских госзакупок в 2016 году, указано, что украинские детали на 218-й авиаремонтный завод принимало военное представительство Министерства обороны РФ. Указанные в контракте ГОСТы определяют порядок приема исключительно военной техники. То есть российская сторона принимала украинский детали не как товары для гражданской авиации, а как детали для эксплуатации на военных вертолетах.

В 2018 году прямые поставки деталей двигателей в РФ с "Мотор Сичи" резко остановились, компания начала отправлять напрямую в Россию только двигатели для газонокосилок, сепараторы для молока и оборудование для электростанций.

Одновременно в 2018 году "Мотор Сич" начала массово поставлять детали для двигателей в Боснию и Герцеговину, на свежесозданную компанию D.O.O Inzeniring BN. За 2018 год "Мотор Сич" отправила на Балканы более 600 грузов с деталями для двигателей модели ТВ3-117, которые раньше шли на 218-й авиаремонтный завод.

По данным международной таможенной базы Importgenius, в дальнейшем эта боснийская компания отправляла детали для вертолетов в Россию на две российские фирмы Богуслаева - "ВКМС" и "ВК-МС".

Российский авиационный завод в тендерной документации засекретил победителей конкурса на поставку деталей для двигателей ТВ3-117. Однако в контрактах на поставку встречаются детали, которые ранее украинское предприятие поставляло в Россию и после 2018 года начало поставлять в Боснию.

Кроме этого, журналисты утверждают, что предприятие Богуслаева продолжает работать на неподконтрольной территории Донбасса. До 2014 года одним из структурных подразделений "Мотор Сичи" был Снежнянский машиностроительный завод. После 2014 года Снежное было оккупировано боевиками и на заводе была создана база для ремонта военной техники боевиков.

В 2017 году "Мотор Сич" объявил об "утрате контроля над управлением активами обособленного подразделения Снежнянский машиностроительный завод". Богуслаев объяснял, что Снежнянский завод остался в собственности "Мотор Сичи". При этом завод передан в управление другой компании, так как "Мотор Сич" не может работать в ОРДО в соответствии с законами Украины.

Тогда же на проходной предприятия изменилась вывеска. Судя по надписи, новый управленец завода - компания "Авиатех". В документах на сайтах "ДНР" фирма фигурирует как "ДФ ООО Авиатех".

В то же время внутри предприятия все завешено стендами "Мотор Сичи", а в водном из телевизионных сюжетов засветился календарь за 2019 года с логотипом российской компании Богуслаева АО "Борисфен".

ДФ "ООО Авиатех" - дочерняя компания российской фирмы "Авиатех", она зарегистрирована в Ростове, а ее владельцы - партнеры по российскому бизнесу Богуслаева.