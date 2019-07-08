"Укрзализныця" купит новые электрички на $110 млн для Запорожской и Днепропетровской областей

АО "Укрзализныця" в этом году планирует запустить пилотный проект по обновлению пригородных поездов. Сейчас есть предварительные договоренности с местными властями Запорожской, Днепропетровской областей и Европейским инвестиционным банком.

Об этом рассказал глава правления "УЗ" Евгений Кравцов во время рабочей поездки в Харьков, сообщается на сайте компании.

"Относительно пригородных поездов, то для "УЗ" существенным является вопрос не так называемого "латания дыр", чем мы занимаемся, а - поиск оптимального решения, которое позволит решить проблемы пригородного сектора. Ни для кого не секрет, что степень изношенности пригородного парка - крупнейший по сравнению с другими нашими поездами - дальнего следования или грузовыми. Именно поэтому мы планируем в этом году начать пилотный проект в Запорожской и Днепропетровской областях совместно с Европейским инвестиционным банком - по приобретению новых поездов", - отметил Кравцов.

По его словам, около $110 млн будет направлено на приобретение пригородных поездов для этих областей.

Похожая программа уже успешно реализуется для обновления городского общественного транспорта, и в "УЗ" уверены, что расширение практики на пригородный сектор также принесет положительные результаты.

"В условиях децентрализации нам просто необходимо задействовать местные власти в вопросах развития пригородных перевозок. Уровень доходности от пригородных поездов на сегодня является очень низким - 25-30% от операционных расходов на организацию перевозок. Параллельно с этим, согласно программе развития пассажирских перевозок в Украине, стратегией Министерства инфраструктуры и европейскими директивами, партнерами "УЗ" по развитию пригородных перевозок должны выступать органы местной власти. Только такая кооперация может стать толчком к обновлению пригородных поездов по всей Украине", - подчеркнул Кравцов.

Он также отметил, что продолжается работа по поддержанию пригородного подвижного состава в исправном состоянии. В частности, уже третий год реализуется программа по проведению капитально-восстановительных ремонтов электричек. В этом году запланировано полностью восстановить более 100 поездов.

Напомним, ране УЗ предложила направить часть Дорожного фонда на закупку электричек.