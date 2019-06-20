УЗ предложила направить часть Дорожного фонда на закупку электричек

"Укрзализныця" предложила направить часть Дорожного фонда, за счет которого ремонтируют автомобильные дороги, на закупку электричек.
Об этом говорится на сайте компании.
По ее данным, пригородный железнодорожный парк дизель-поездов изношен - на 97,2%, электропоездов - на 87,5%. Самый старый дизель-поезд построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960.
"Укрзализныця" заявила, что внутренних ресурсов компании для обновления пригородного парка недостаточно, и поэтому она надеется на помощь государства. УЗ предлагает Верховной Раде внести изменения в закон "О государственном бюджете" и выделить 7,1 млрд гривен на оновление подвижного состава. За эти деньги она хочет купить не меньше 15 новых 10-вагонных электричек.
Источниками финансирования, например, частично могут быть расходы из Дорожного фонда, поскольку часть его средств в этом году из-за позднего начала работ и тендерных процедур не будет освоена. Укрзализныця ежегодно платит около 3,5 млрд грн акциза с горючего, фактически финансируя автодороги", - заявил директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев.
Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине появился государственный Дорожный фонд в составе специального фонда государственного бюджета.
В 2019 году на ремонт дорог в Украине направили рекордные 56 млрд гривен.