​Аэропорт "Львов" обслужил миллион пассажиров на полтора месяца раньше, чем в 2018 году

В воскресенье, 7 июля, аэропорт "Львов" принял миллионного пассажира в 2017 году. Им стала Максим Захария, который вместе с родителями отправлялся в Краков рейсом авиакомпании Ryanair.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В 2018 году миллионного пассажира аэропорт "Львов" обслужил в конце августа, в 2017-м - только в декабре, а до этого местный аэропорт имел миллионный пассажиропоток вообще только в 1991 году.

В первом полугодии 2019 года пассажиропоток аэропорта "Львов" вырос на 45,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (651,5 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 949,7 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 25,3% - с 6879 до 8618.