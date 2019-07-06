Кабмин утвердил членов набсоветов Приватбанка и Ощадбанка по квоте президента, - СМИ

Кабинет министров на заседании в пятницу, 5 июля, утвердил кандидатуры членов наблюдательных советов Приватбанка и Ощадбанка по квоте президента.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

Членом наблюдательного совета Приватбанка стала юрист "Укрэксимбанка" Юлия Мецгер, а Ощадбанка - Юрий Храмов, до конца 2010 года длительное время работавший в Укрэксимбанке и занимавший там должность замглавы правления.

Как сообщалось, Кабмин утвердил набсоветы Приватбанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка на заседании 22 мая этого года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета Ощадбанка были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от КМУ) и Дмитрий Власов (от ВРУ).

Новыми независимыми членами наблюдательного совета Приватбанка были утверждены международный советник управления технической помощи Казначейства США, в прошлом эксперт-консультант МВФ Искья Шарон; бывший генеральный директор по операциям Citi (Египет) и член наблюдательного совета Citi Bank (Украина) Шейх Надир и Эран Кляйн, в прошлом занимавший руководящие должности в Commerzbank (Великобритания), Citibank (Великобритания), WestLB (Япония) и Deutsche Bank (Япония).

Также в состав наблюдательного совета Приватбанка переизбраны автор программы реформирования банковской системы Турции Энгин Анкчакоча, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта и финансист, автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг. Однако позднее эти трое отказались от назначений.

Приватбанк и Ощадбанк являются крупнейшими украинскими банками.