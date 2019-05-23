Кабмин обновил набсоветы госбанков

Кабинет министров 22 мая обновил наблюдательные советы государственных банков.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В наблюдательный совет Ощадбанка вошли: Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс (независимые члены), Даниэль Билак и Дмитрий Власов (представители государства).

В наблюдательный совет Приватбанк вошли: Энгин Акчакоча, Андреа Монета, Стивен Силиг, Шерон Иски, Надир Шейх, Эран Кляйн (независимые члены), Артем Шевалев, Сергей Олексиенко (представители государства).

В наблюдательный совет Укрэксимбанека вошли: Пауль Торстен, Стивен Фишер, Димитри Чичло, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню (независимые члены), Юрий Буца и Алла Шульга (представители государства).

Набсоветы в новом составе начнут фактическое выполнение полномочий с 14 июня.

"Создание независимых и компетентных наблюдательных советов является базовой составляющей внедрения корпоративного управления в банках с государственной долей, что предусмотрено Основами стратегического реформирования государственного банковского сектора. Как мы уже видим на примере Укргазбанка, это очень эффективный инструмент, который позволяет в короткие сроки повысить эффективность функционирования финансовых учреждений, а также минимизирует риски политического влияния, позволяет повысить финансовую привлекательность и ускорить вхождение иностранных инвесторов в капитал", - прокомментировала решение Кабмина министр финансов Оксана Маркарова.