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Кабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза" Кудрицкого, - СМИ

Решение было принято в среду, 22 мая.

Кабмин уволил члена набсовета "Нафтогаза" Кудрицкого, - СМИ
Фото: Радио Свобода

Кабинет Министров уволил члена наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Владимира Кудрицкого.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщают Українські Новини.

Отмечается, что данное решение было принято в среду, 22 мая.

Кудрицкий был избран членом набсовета в соответствии с распоряжением Кабмина от 13 декабря 2017 года.

Кудрицкий занимает должность директора по стратегии и инвестициям национальной энергетической компании "Укрэнерго".

До назначения в "Укрэнерго" занимал должность директора по развитию оператора нефтетранспортной системы компании "Укртранснефть".

До этого работал операционным менеджером и директором по внутреннему аудиту в ведущих международных и украинских компаниях: MHP S.A. ("Мироновский хлебопродукт"), EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.

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