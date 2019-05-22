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Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде

"Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду".

Зеленский прокомментировал провал своих законопроектов в Раде
Фото: golos.ua

Отказ Верховной Рады менять избирательное законодательство президент Владимир Зеленский объяснил желанием "старых политиков" "удлинить политическую жизнь".

Об этом он заявил в обращении к украинцам, опубликованном на странице Зеленского в фейсбуке.

"Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. То что? Сделаем их вместе? 21 июля!", - говорится в обращении.

Как сообщалось, 22 мая Верховная Рада отказалась менять избирательное законодательство, не включив законопроекты президента Владимира Зеленского в повестку дня внеочередного заседания. Таким образом, внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля пройдут по смешанной пропорционально-мажоритарной системе с 5%-ным избирательным барьером.

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