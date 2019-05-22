Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
Секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк, - источник (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
СМИ сообщили о возвращении в Украину экс-главы СБУ Хорошковского (обновлено)
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
​Ляшко устроил скандал в АП из-за запрета снимать на телефон переговоры с Зеленским
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
В СБУ могут вернуться кадры Хорошковского?
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
Администрацию президента возглавил Богдан (обновлено)
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
"Оппоблок" призвал Зеленского разблокировать захваченный РФ Донбасс
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Глава АП предложил референдум о заключении мирных договоренностей с Россией
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
Дипломатическим советником Зеленского может стать Елена Зеркаль, а главой МИД Вадим Пристайко
ГлавнаяПолитика

БПП "Солидарность" проведет съезд в ближайшие дни, - СМИ

Порошенко анонсировал партийное собрание "в ближайшее время".

БПП "Солидарность" проведет съезд в ближайшие дни, - СМИ
Фото: Виктория Герасимчук

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в пятницу, 24 мая, проведет съезд. Об этом сообщили источники в руководстве партии, пишет "РБК-Украина".

Лидер партии Петр Порошенко сегодня в речи на "Книжном арсенале" заявил, что съезд состоится "в ближайшее время", сообщает корреспондент LB.ua.

Cъезд будет состоять из двух частей, члены партии обсудят участие в парламентских выборах.

Лидер партии Петр Порошенко ранее анонсировал съезд после инаугурации Владимира Зеленского. Тогда Порошенко заявил, что перед его командой стоит задача сформировать на следующие выборы "широкую демократическую коалицию".

Напомним, согласно данным соцопроса, проведенного группой "Рейтинг", "БПП "Солидарность" поддерживают 8,8% избирателей.

Президент Владимир Зеленский анонсировал роспуск Рады в своей инаугурационной речи, вчера после консультаций с лидерами парламентских фракций представители Зеленского заявили, что досрочные выборы пройдут 21 июля. Сообщалось, что указ "уже подписан и будет опубликован завтра".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также