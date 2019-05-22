САП открыла четыре уголовных дела по заявлениям экс-нардепа Крючкова

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала четыре уголовных производства по заявлениям экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

Об этом сообщила пресс-служба САП по итогам личного приема Крючкова у антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Первое дело касается планов приватизации энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Крючков заявил, что это была преступная схема, которую координировали бывший президент Петр Порошенко и депутат Верховной Рады Игорь Кононенко с целью завладения имуществом "Центрэнерго" на сумму 6 млрд гривен. Производство будет расследоваться по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Второе дело "Центрэнерго" касается закупок угля. В заявлении Крючкова говорится, что должностные лица компании по предварительному сговору с поставщиками, в том числе ООО "Укруглетрейдинг", ООО "Шахтесктранс", закупили топливо на общую сумму около 170 млн грн по завышенной стоимости, в том числе используя фиктивные предприятия. Дело предварительно квалифицировали по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Третье дело открыто по факту хищения имущества и денег ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и "Укргидроэнерго" (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса). В нем несколько эпизодов: передача имущества ГЭС на сумму более 1 млрд гривен в пользу "Укргидроэнерго"; закупка товаров и услуг в 2010-2015 годах по завышенным ценам у ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергобуд", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Строймонтажсервис 1", ООО "Укрэнерджи", ООО "Кабельтехпостач"; оплата фиктивных работ. Сумма убытков оценивается в 2,2 млрд гривен.

Последнее дело касается злоупотребления служебным положением должностными лицами "Черкассыоблэнерго" и черкасского "Азота". В рамках исполнительного производства компании подписали мировое соглашение о рассрочке долга за электроэнергию на сумму 1,276 млрд гривен в период с апреля 2019 года по март 2027 года. Условия договора якобы подписаны таким образом, что его фактически невозможно будет выполнить из-за введения в Украине новой модели рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Кроме того, график погашения "Азотом" долгов был составлен таким образом, что в первые четыре года компания должна была выплатить только 4,7 млн гривен, а инфляционные потери были отложены на 2027 год.

Напомним, Крючков является фигурантом дела НАБУ о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск, а в апреле 2019 года он неожиданно вернулся в Украину. Петр Порошенко говорил, что добровольная экстрадиция Крючкова - это предвыборная технология штаба Владимира Зеленского для его - Порошенко - дискредитации.

17 апреля Крючков был арестован с залогом 7 млн гривен, который он вскоре выплатил. Сейчас Крючков находится на свободе и с разрешения САП даже выезжал за границу.

Дмитрий Крючков был народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.