Генпрокуратура повторно вызовет Портнова на допрос, так как еще "остались вопросы"

Генпрокуратура еще раз вызовет экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова, поскольку к нему еще остались вопросы. Об том сегодня заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет УНН.

Горбатюк подтвердил, что Портнов был на допросе в среду, 22 мая.

"Да, был, в качестве свидетеля. Утром адвокат позвонил следователю и спросил, можно прийти раньше, поскольку Портнова не будет в понедельник в Украине. Следователь не возразил, и они пришли. Его допросили и вручили дополнительную повестку, поскольку еще остались вопросы", - отметил Горбатюк.

На вопрос, действительно Портнов находился на допросе в течение 3,5 часов, Горбатюк ответил, что примерно в течение такого времени не было, но это "считается недолго".

"Никакой конкретики нет, никаких заявлений не делал и не подавал, это все пиар и игра на публику, наверное. Как по мне, это попытка повлиять на расследование, наверное, есть какой-то страх, который он прикрывает такими голословными заявлениями", - прокомментировал Горбатюк заявление Портнова о том, что на допросе он сообщил о роли сотрудников Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане.

Напомним, Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину. Он обратился к ГБР, заявив о преступлениях 5-го президента Украины Петра Порошенко, а также пришел на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу расстрелов на Майдане.