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САП обжаловала залог главы "Укрбуда" Майбороды и согласилась с решением по Аллерову

САП обжаловала залог главы "Укрбуда" Майбороды и согласилась с решением по Аллерову
Директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода
Фото: Укрбуд

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Соломенского районного суда Киева, который избрал для директора строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды меру пресечения в виде залога 2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП.

Также подана апелляция на решение суда, который избрал 1,5 млн гривен залога еще одному фигуранту дела - оценщику недвижимости. Рассмотрение апелляционной жалобы в отношении Майбороды состоится 24 мая.

В отношении бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова, которому суд установил залог 4,8 млн гривен, САП решила не подавать апелляцию в связи с тем, что увеличение суммы залога маловероятно.

Напомним, Майборода был задержан НАБУ 14 мая в рамках расследования злоупотреблений командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова при строительстве жилья для военных.

В тот же день в Нацгвардии и "Укрбуде" провели обыски.

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