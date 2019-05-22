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«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому

22 мая под куполом Верховной Рады Украины по инициативе президента Владимира Зеленского состоялось внеочередное заседание. Несмотря на вчерашние договорённости по итогам консультаций на Банковой, депутаты с треском провалили законопроекты Владимира Александровича о переходе к пропорциональной системе и понижении проходного барьера с 5 до 3%, а также об упрощении процедуры тендерных закупок ЦИК для проведения досрочных парламентских 21 июля. Нардепы де-факто объявили войну новому президенту, пообещав оспорить в суде его указ о роспуске и отказались менять правила игры на выборах, которые все равно неизбежны. О том, как это было, читайте в репортаже LB.ua.

 

Фото: Макс Требухов

Утро вечера мудренее?

Вчера по результатам консультаций с главами фракций в Администрации Зеленского пообещали подготовить два упомянутых выше законопроекта - по выборам и процедуре подготовки к ним - к 7-00 утра. Но то ли там были настолько заняты кадровыми назначениями, то ли просто не успели, но на утро среды, вплоть до самого открытия внеочередного заседания, назначенного Андреем Парубием на 12.00, документы не были зарегистрированы в Раде.

В Аппарате парламента наши источники рассказали: «Законопроекты были написаны с такими грубыми нарушениями, что просто смешно. Их по ходу пьесы переписывали, приводя в законодательный вид», — жаловался один из сотрудников. 

В лагере же Зе, как позже отметил Руслан Рябошапка, заверяли: «Работали всю ночь и писали эти документы». 

Из-за отсутствия даже входных номеров регистрации проектов законов в кулуарах Рады вынуждены были пойти на то, чтобы просто убрать привычный стенд, где висит обычно расписание с повесткой. Замглавы профильного Комитета по вопросам правосудия и нардеп БПП Сергей Алексеев жаловался перед началом заседания, показывая скромный листик с названиями двух законопроектов, но без обязательных цифр регистрации. 

«Вот, все что мы получили на руки!», — говорил он. 

 

Фото: Анна Стешенко

Со стороны кабинета спикера аккурат перед началом внеочередного заседания появились депутаты фракции «Самопомощь» и «Батькивщина». Они остались верны вчерашним договоренностям:

«Мы будем голосовать за законы Зеленского», - утверждал Олег Березюк. 

А замглавы фракции «Батькивщина» Иван Крулько подтвердил LB.ua, что фракция Юлии Тимошенко поддерживает понижение барьера и отмену мажоритарки. 

В БПП напротив были категоричны. Наш собеседник из руководства фракции отметил: «Только группа «Удара» нажмёт кнопки «за». Большинство категорически против. Нам нужна мажоритарка, ведь за два месяца команда Зеленского при всем желании не сможет на местах продвинуть своих кандидатов. А у нас, да, застолблены и как другие говорят, засеяны округа. Здесь мы получим своё», - утверждал депутат. 

Больше всего опасений в БПП вызывал возможный расклад в «Народном фронте», где часть депутатов по состоянию на вечер вторника была готова поддержать отмену мажоритарной системы в редакции Зеленского. В обмен на то, что этих нардепов, верных Порошенко, и так возьмут в партийный список «Солидарности». 

«У них действительно «козырная карта». Но на утро ситуация выровнялась. Есть договорённость, что они голосовать тоже не будут», — продолжал наш источник в БПП.

Фото: Макс Требухов

Более того, с его слов, даже группа «Возрождение», конечным бенефициаром которой называют Игоря Коломойского, «тоже ушла в отказ. По причине того, что в АП им не дали, чего они хотели: пост одного из министров и главу Таможни. Поэтому голосов не будет даже за внесение вопросов в повестку», — прогнозировал наш собеседник. Так оно и произошло.

В то же время, член «Народного фронта», близкий к министру внутренних дел Арсену Авакову, не скрывая эмоций и даже переходя на нецензурную брань, заявил о «реванше и угрозе узурпации власти, в чем полностью виноват один человек — Порошенко, который и довёл до этого», — жестикулировал он, останавливая на ходу депутатов из БПП, которые на удивление с ним соглашались.

Долгое ожидание и epic fail

Ровно в полдень глава Рады Парубий попытался открыть заседание. Но тщетно. 222 голоса на табло и 208 (при минимально 226) при второй попытке были нехорошим знаком. Впрочем, в зале провальный результат не вызвал разочарования. Наоборот, из сектора БПП были слышны довольные и одобрительные возгласы. Одна с третьего раза на экране высветилась цифра 240. Заседание объявили заседание открытым.

Довольный спикер начал с краткого пересказа вчерашней хронологии консультаций у Зеленского. После чего громогласно заявил, что «дважды перечитал Конституцию и не нашёл там норм, по которым президент имеет конституционное право и основания сейчас распустить парламент... Мы пребываем в конституционном процессе формирования коалиции после выхода из неё «Народного фронта»... Поэтому с этой секунды я буду действовать только в рамках закона», — пообещал Парубий, что сразу вызвало смех в зале и ироничные комментарии в ложе прессы, «мол, а до этого было все не по закону?».

Фото: Макс Требухов

Дальше спикер напомнил, что Рада не может остановить Указ президента о роспуске Рады: «Я не могу этого сделать, остановить может только суд». Посему от имени группы нардепов в Конституционный суд будет направлено обращение для оспаривания законности Указа нового президента. 

«Я понимаю, что решение КСУ может быть вынесено позже самих выборов. Но автор будет нести ответственность и по закону, и политически», - сказал Парубий, после чего в зале прозвучали аплодисменты. 

Глава Рады откровенно потроллил команду Зе, попросив «уточнить номера поданных проектов законов», зная, что их еще не внесли в ВР, чем вызвал издевательский смех под куполом. При этом уведомил: в силу большого количества ошибок «законопроекты еще переписываются и пока не готовы».

Пока законопроекты дорабатывались, слово с трибуны дали главам фракций, а потом и депутатам. Первым выступил глава БПП Артур Герасимов, вновь заявивший о готовности к любым выборам, но не по закону в редакции Зе. Его аргумент: понижение проходного барьера - это прямая угроза захода в новый парламент «карманных региональных партий». Поскольку понижение барьера до 3% на практике — это всего лишь 600 тыс. голосов избирателей для попадания в новый парламент.

Отказ поддержать законопроекты Зеленского от имени "Возрождения" (депутатской группы, близкой к Коломойскому - А.С.) с трибуны озвучил Антон Яценко.

«Согласно нормам ЕС, нельзя менять законодательство за год до выборов. Мы не можем рассматривать эти законы, потому что по регламенту мы можем подать в течение 14 дней альтернативные законопроекты... Но главное в другом. Предложенная пропорциональная система с закрытыми списками приведёт к тому, что партийные боссы будут формировать избирательные списки из водителей и массажистов, как уже было раньше... Это попытка переворота, и парламента больше не будет! Будут партийные штыки», — крайне резко выступал Яценко. 

Затем последовали выступления заявления Березюка и Тимошенко, которые выступили за отказ «от старой порочной и коррумпированной мажоритарной системы выборов» и за понижение барьера, как предложили в АП Зеленского. Это вызвали бурю негативных эмоций у зала. Им обоим пришлось завершать выступление пол крики «Позор!». Правда, и Березюк, и глава «Батькивщины» на нападки коллег реагировали стоически.

Сергей Шахов от «Воли народа» дал понять, что и его группа голосовать за законы президента не будет. 

Сергей Шахов
Фото: Макс Требухов
Сергей Шахов

«На нас смотрит вся страна - на нашу ВР, народных депутатов, которые выбираются народом... Я сам мажоритарщик... Сегодня мажоритарная система - единая, по которой депутату народ может смотреть в глаза... Закрытым спискам - нет! Президент Зеленский говорил только об открытых списках по пропорциональной системе, а мажоритарная система не может быть уничтожена», — говорил он.

Точку в выступлениях от фракций поставил главный радикал Олег Ляшко в окружении своих депутатов возле трибуны.

 

Фото: Макс Требухов

«Президент, который два дня назад присягал на Конституции, топчется сегодня ногами по ней... Зеленский ведёт себя как Янукович в 2010 году, поменяв Конституцию под себя», - как всегда патетично выступал он. Хотя ещё вчера после консультаций у Зеленского на Банковой заявлял о готовности менять избирательное законодательство. Учитывая пограничный рейтинг РПЛ, снижение барьера до 3% гарантировало бы ей прохождение в новую Раду. Но, похоже, Олег Валерьевич решил идти своим одиночным и сугубо «мажоритарным» путём, учитывая слухи о прекращении партийного финансирования Ринатом Леонидовичем. 

Под конец прозвучало эпичное: «Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому», - сорвался на крик Ляшко. Зал охотно поддержал его овациями. 

Спустя час выступлений глав фракций законопроектов все не было. Спикер выделил дополнительное время для заявлений с трибуны для всех желающих нардепов. И только ближе к обеду в одной из лож Рады появились люди Зеленского - Руслан Стефанчук и Руслан Рябошапка с текстами законопроектов в руках. Один только документ об изменении системы выборов был написал на 400 страницах! Естественно, никто из депутатов читать их в зале не стал.

Спикер по-быстрому поставил на голосование внесение в повестку дня двух законопроектов. На табло поочерёдно появились провальные 92 и 127 «за». И без повторного лосования довольный Парубий просто закрыл внеочередное заседание, хотя в истории нынешнего 8 созыва бывали случаи, когда законопроект голосовался 11 раз до получения нужного результата. 

Выборы все равно неизбежны 

Такой демарш Рады похоже не особо удивил Стефанчука с Рябошапкой, которых журналисты застали в кулуарах парламента. Отвечая на вопрос о том, почему же Зеленский не выполнил предвыборное обещание и не подал в Раду законопроект о переходе на пропорциональную систему с открытыми списками, Стефанчук кивнул в адрес депутатов: «Мы всегда были и остаёмся за открытые списки. Но вчера на консультациях была достигнута именно такая договорённость (закрытые списки - А.С.), которую депутаты не выполнили», - оправдывался он. 

Фото: Анна Стешенко

Рябошапка заявил, что выборы неотвратимы, и пройдут они по действующему закону, согласно которому избирательная кампания начнется на следующий день после опубликования указа о роспуске парламента - скорее всего, 24 мая. С этого момента мажоритарщики и политические силы смогут подавать документы для регистрации, а ЦИК начнет формирование избирательных участков и комиссий.

Руслан Рябошапка
Фото: Анна Стешенко
Руслан Рябошапка

Само же голосование состоится в последнее воскресенье 60-дневного срока - 21 июля. Как и задумала команда Зе.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, ​журналист
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