Порошенко считает "политическим преследованием" уголовные производства в отношении себя

Заявления в правоохранительные органы, по словам политика, подают "враги Украины", а не "враги Порошенко".

Экс-президент Петр Порошенко считает, что уголовные дела против него возбуждают по жалобам "врагов Украины". Об этом он сказал журналистам во время посещения фестиваля "Книжный Арсенал", пишет "Украинская правда".

"Это признак начала парламентской избирательной кампании. Я очень внимательно слежу за теми обвинениями, которые идут не от моих врагов, а от врагов Украины", - заявил Порошенко.

Он называл дела против себя "политическим преследованием".

"Если подается жалоба в следственные органы на то, что украинские военные корабли, которые шли защищать Азовское побережье Мариуполя в рамках рутинной ротации, является провокацией против Российской Федерации, это попытка переложить ответственность с Российской Федерации, страны-агрессора ... на власть Украины ... Я готов отвечать за это ", - сказал Порошенко.

Он также добавил, что готов отвечать за свои действия по получению Украиной томоса, потому что "это был правильный решительный шаг".

"Когда пытаются обвинить в том, что в 2014 году после 10-дневного режима одностороннего прекращения огня, когда по нашим войскам вели огонь из всех средств ... и я тогда отдал приказ на контрнаступление, и в результате этого контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. И это был "преступление" против Украины. Я готов нести ответственность за это "преступление", - добавил предыдущий глава государства.

Производство, открытое против него Специализированной антикоррупционной прокуратурой из-за возможных махинаций в сфере энергетики, Порошенко не комментировал.

Напомним, сегодня днем Специализированнай антикоррупционная прокуратура начала производство о правомерности действий Порошенко по данным, предоставленным бывшим нардепом Дмитрием Крючковым. Накануне Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Сегодня заявления против Порошенко подал также нардеп Нестор Шуфрич: он обратился к ГПУ, ГБР и СБУ.