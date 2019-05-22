Президент пошел по пути тотальной конфронтации с Конституцией, - Максим Бурбак

После заявления о роспуске парламента и отставке правительства вся власть осталась в руках президента. Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Сегодня третий день после инаугурации новоизбранного Президента. Наступила новая политическая реальность. Шокирующая. Таким образом вся власть осталась у Президента. Неприятный запах 2010 года, когда Янукович неконституционно формировал коалицию и насиловал Конституцию", - подчеркнул Бурбак.

"Парламент превращен в "хромую утку", законодательный орган вытолкнут в режим избирательного процесса. Под вопросом стабильная работа Кабинета Министров", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что высшая законодательная и высшая исполнительная власть по инициативе новоизбранного Президента сегодня находятся в подвешенном состоянии. "Дестабилизация работы высших органов исполнительной и законодательной власти означает, что на сегодня всю ответственность за ситуацию в Украине несет единственное должностное лицо - президент Украины", - сказал руководитель фракции.

"Вчера Президент допустил ошибку. Настолько большую, что это больше, чем ошибка. Новый Президент нарушил Конституцию, на которой за сутки перед тем принимал присягу на трибуне Верховной Рады. В первый день на Банковой господин Зеленский подписал указ о роспуске парламента, не имея конституционных оснований. Трагической факт для начала новой политической истории Украины. Начинать с нарушения Конституции - путь в трясину, на дне которой покоится многие ранее многообещающие политические карьеры", - сказал Бурбак.

Он напомнил, что 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из состава коалиции, в результате чего по Конституции парламент получил 30 дней на формирование нового большинства.

"Отдельно подчеркиваю, ни до 17 мая, ни тем более после 17 мая у президента не было никаких законных оснований издавать указ о роспуске парламента. Это был шаг, который максимально высоко поднимал правовой запрет на роспуск Верховной Рады ", - подчеркнул Бурбак.

"Президент пошел по пути тотальной конфронтации с Конституцией, парламентом и правительством. Абсолютно не объяснимая логика президента, который сначала подписывает антиконституционный указ о роспуске парламента, а сегодня просит парламент прийти и голосовать", - отметил Бурбак.