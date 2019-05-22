Замглавы АП вместо Зеркаль планируют назначить в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский планирует назначить заместителя главы Администрации президента, который будет курировать вопросы внешней политики в ближайшее время.

Об этом сообщила LB.ua пресс-служба Банковой.

Елена Зеркаль, которую Зеленский собирался назначить на эту должность, остается работать заместителем главы руководителя Министерства иностранных дел, где она отвечает за евроинтеграционные вопросы и судебные дела против России.

Напомним, что 21 мая Зеленский издал указ №309 о назначении Зеркаль на должность замглавы АП, но на следующий день он подписал указ №315 об отмене этого назначения как несостоявшегося.

По неофициальной информации, Зеркаль соглашалась быть уполномоченным по вопросам международных судов по вопросам России, но не замглавы АП. Она пока еще не комментировала обстоятельства своего несостоявшегося назначения.