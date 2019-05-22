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Суд освободил из-под стражи бывшего мужа Подкопаевой Нагорного

Об этом сообщил его адвокат.

Суд освободил из-под стражи бывшего мужа Подкопаевой Нагорного
Тимофей Нагорный
Фото: Крапка

Суд освободил из под стражи бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщил в Фейсбуке его адвокат Евгений Солодко.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден", - написал он.

Мотивацию решения суда Солодко не указал.

Напомним, Нагорного задержали 2 октября 2018 года в Киеве. Ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 2. ст. 15, ч. 4. ст. 190 (мошенничество) УК Украины. По версии СБУ, он должен был сформировать в Украине пророссийскую партию.

4 октября Печерский суд арестовал его с возможностью внесения залога 528,6 тыс. грн. 11 октября после внесения залога Нагорный вышел на свободу. Прокуратура Киева обжаловала решение суда в части залога и 22 октября Апелляционный суд вернул Нагорного в СИЗО.

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