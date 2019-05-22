Кабмин работает в штатном режиме, - Нищук

После увольнения Гройсмана, все члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности.

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что Кабинет Министров продолжает работать в штатном режиме. Об этом он рассказал журналистам перед заседанием правительства.

Других подробностей он не сообщил, ответив, что премьер-министр Владимир Гройсман сам расскажет о дальнейшей работе Кабмина.

Однако на заседании Гройсман только напомнил, что в среду направит в Верховную Раду заявление об отставке, и назвал основные достижения правительства.

Согласно сообщению на сайте Кабмина, премьер-министр сказал, что прошедшие три года были тяжелыми. Правительству приходилось решать сложные и порой беспрецедентные проблемы. «Мы всегда пытались найти правильные решения. Одной из главных задач, с которым мы справились, мы изменили тренд - от разрушения к росту экономики. Мы начали двигаться, внедрять изменения», - отметил Гройсман.

Также он подчеркнул, что впереди много заданий и у него есть свое видение будущего.

В то же время после заседания правительства, один из членов Кабмина сообщил, что если Рада одобрит увольнение Гройсмана - все члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава Кабмина.

На вопрос первому вице-премьер-министру Степану Кубиву о том, будет ли он исполнять обязанности премьера - ответ был отрицательный.

Напомним, Владимир Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля.

Министры начали подавать в отставку, а Зеленский начал назначать своих первых помощников, представителей и тд.

В частности, Администрацию президента возглавил Андрей Богдан, замом главы АП стал продюсер Кирилл Тимошенко, чья компания известна благодаря политической и социальной рекламе. Первым помощником Зеленского стал Сергей Шефир, а секретарем СНБО будет назначен экс-министр финансов Данилюк.