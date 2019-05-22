В Кремле отреагировали на заявление главы АП о референдуме по Донбассу

Пресс-секретарь Путина заявил, что Москва ждет от Киева "конкретных шагов по улучшению отношений, но пока их не видит".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Администрации президента Украины Андрея Богдана о вынесении вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум.

Об этом сообщают российские СМИ.

Песков заявил, что Москва "ждет конкретных шагов по улучшению отношений от Киева, но пока их не видит".

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков сказал: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Песков также заявил, что между Украиной и Россией "нет вооруженных конфликтов, есть лишь гражданская война".

"Мы ожидаем пояснения, чтобы понять о чем все-таки речь", - добавил он.

Напомним, ранее глава АП предложил провести референдум о заключении мирных договоренностей с Россией.