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Законопроект Зеленского о 3%-ном барьере и отмене мажоритарки зарегистрирован на сайте Рады

Президент требует отменить смешанную избирательную систему.

Законопроект Зеленского о 3%-ном барьере и отмене мажоритарки зарегистрирован на сайте Рады
Фото: volyanarodu.com.ua

Законопроект президента Владимира Зеленского о снижении проходного барьера в Верховную Раду с 5% до 3% и отмене мажоритарки зарегистрирован на сайте парламента под №10319.

В случае его принятия выборы депутатов будут осуществляться на основе пропорциональной системы (сейчас - смешанная пропорционально-мажоритарная) с избранием депутатов в многомандатном общегосударственном избирательном округе по избирательным спискам политических партий.

В распределении мандатов депутатов будут принимать участие те партии, избирательные списки которых по итогам голосования набрали не менее 3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании (сейчас - 5%).

Законопроект предлагает уточнить норму о проживании на территории Украины, которая является одним из требований для баллотирования. Она разрешает проживать на территории страны всего полгода (180 дней) в течение года.

Также уточняются основания и порядок образования специальных избирательных участков, процедура обнародования отдельных решений по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины.

В пояснительной записке говорится, что законопроект Зеленского призван создать предпосылки для обновления политических элит и появления в парламенте новых партий, уменьшить влияние подкупа избирателей и злоупотребления административным ресурсом.

Там также говорится, что Зеленский в принципе согласен с необходимостью выборов пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, но считает, что досрочное прекращение полномочий Рады и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы к дню выборов.

Напомним, что 21 июля в Украине состоятся внеочередные выборы в парламент.

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