Указ о роспуске Рады, вероятно, будет обнародован завтра, - Стефанчук

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук после внеочередного заседания парламента заявил, что указ о роспуске будет обнародован завтра. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщает корреспондент LB.ua.

"Думаю, что завтра будет обнародован Указ о роспуске", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что в случае, если Верховная Рада не поменяет избирательное законодательство, то "у нас нет другого варианта, кроме как провести выборы по действующему закону о выборах.

"Мы за избирательный кодекс, мы за открытые списки. И мы видим, что желания нет. Те договоренности, которые были достигнуты вчера, к сожалению, сегодня показали, какой на самом деле уровень взаимопонимания и взаимодоверия между президентом и Верховной Радой, но я надеюсь, что еще есть время, чтобы мы нашли возможность и попытались все-таки заставить Верховную Раду поработать", - заявил Стефанчук.

На вопрос о том, чем президента не устраивает принятый в первом чтении избирательный кодекс, Стефанчук ответил, что у Зеленского согласились бы и на кодекс, так как в нем учтены выборы по открытым спискам, но "у парламента нет желания его принимать".

Напомним, сегодня Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты об изменении избирательной системы, предложенные Зеленским.

Депутатская группа, вычитывающая Избирательный кодекс после первого чтения, завершила работу в марте этого года.