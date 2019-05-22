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Богдан объявил, что больше не адвокат Коломойского

Глава Администрации президента прекратил юридическую практику.

Богдан объявил, что больше не адвокат Коломойского
Фото: Анна Стешенко

Глава Администрации президента Андрей Богдан прекратил адвокатскую деятельность в связи с получением должности на Банковой.

Об этом он сообщил в фейсбуке, опубликовав соответствующее заявление в Совет адвокатов Киев.

"В связи с назначением меня на должность, которая не совместима с адвокатской деятельность, прошу остановить действие моей адвокатской деятельности и внести соответствующее изменение в Единый реестр адвокатов Украины", - говорится в заявлении, датированном 22 мая.

До назначения в Администрацию президента Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского, но теперь он хочет, чтобы его так не называли.

"Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но вас интересует одно, поэтому объясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - прокомментировал Богдан свое заявление в фейсбуке.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация нового президента Владимира Зеленского. На следующий день он начал формировать свою команду, один из первых кадровых указов касался назначения главой Администрации президента Андрея Богдана.

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