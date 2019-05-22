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Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президента

Раньше его прочили на пост министра иностранных дел.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президента
Фото: Укринформ

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко стал заместителем главы Администрации президента.

Об этом говорится в указе №317/2019 от 22 мая.

Предыдущий заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, который занимался внешней политикой при Петре Порошенко, подал в отставку 16 мая. Сейчас он посол по особым поручениям в МИД Украины.

21 мая Зеленский назначил на место Елисеева заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, но позже указ о ее назначении был объявлен несостоявшимся. Зеркаль осталась работать в МИДе.

По данным LB.ua, раньше кандидатура Пристайко рассматривалась на должность министра иностранных дел.

В 2014-2017 годах он работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а перед этим был послом Украины в Канаде.

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