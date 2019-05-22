"Народный фронт" требует от Зеленского немедленно предложить кандидатуру премьера и министров

Партия "Народный фронт" требует от президента Владимира Зеленского немедленно внести на рассмотрение парламента кандидатуру премьер-министра и предложения в отношении членов Кабмина. Об этом сегодня во время внеочередного заседани парламента заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

"Исходя из государственных интересов, необходимости обеспечения функционирования жизнедеятельности страны требуем от президента Владимира Зеленского безотлагательно внести на рассмотрение парламента кандидатуру на должность премьер-министра Украины и предложения в отношении членов правительства. Любое промедление в назначении правительства в стране, перед которой стоят глобальные вызовы национальной безопасности, недопустимо ", - подчеркнул Бурбак.

"Мы требуем внесения в парламент кандидатур на должности, назначение на которые принадлежат к конституционным полномочиям Президента. Мы удивлены, почему этого не происходит прямо сейчас", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что парламент готов рассматривать и принимать законы, о которых говорил Президент.

"Кроме того, мы спрашиваем: где первоочередные законы, о которых говорил господин Зеленский? Парламент готов их рассматривать и принимать. Где закон об отмене депутатской неприкосновенности? Где обещанные проекты законов об импичменте Президента, об отзыве народного депутата Почему мы не рассматриваем пакет экономических законов по детенизации экономики, свободы конкуренции, долгосрочного дешевого кредитования, формирования прозрачного рынка земли? Ответ очевиден: вместо того, чтобы работать в интересах граждан, Владимир Зеленский, цинично растоптав Конституцию и законы, начал борьбу за монополизацию власти в стране ", - резюмировал Максим Бурбак.

Напомним, после консультаций с президентом, спикер парламента Андрей Парубий созвал сегодня внеочередное заседание парламента, однако депутаты не подддержали включение в повестку дня законопроектов, предложенных Зеленским. Президент предлагал, в частности, снизить проходной барьер для партий на досрочных выборах с 5 до 3 голосов избирателей, а также проводить выборы по открытым спискам.