Московский суд оставил под стражей военнопленных украинских моряков

Апелляционная инстанция Московского городского суда признала законным решение о продлении содержания под стражей восьми военнопленных украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

"Мосгорсуд 22.05.19 рассмотрел апелляционные жалобы защиты двух четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда Москвы оставлены без изменения", - написал он в Facebook.

Заседания состоялись в закрытом режиме по представлению прокурора.

По данным адвоката, арест продлен Владимиру Терещенко, Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко, Вячеславу Зинченко, Денису Гриценко, Андрею Драчу и Михаилу Власюку.

Напомним, 25 ноября российские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся до сих пор.