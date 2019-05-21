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Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен

Бывшего главу Нацгвардии подозревают в махинациях с недвижимостью.

Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен
Фото: Lb.ua

Бывший командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога 4,8 млн гривен. Об этом сообщил сотрудник СИЗО.

Отмечается, что Аллерова выпустили 20 мая. Сам залог за него был внесен еще 17 мая вечером, но выходные подозреваемый провел в следственном изоляторе.

Напомним, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен.

По делу Аллерова также под залог отпустили двух подозреваемых: эксперта-оценщика Алису Гринчук з залогом 1,5 миллиона гривен и гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороде – за 2 миллиона грн.

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Источник: "Украинские новости"
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