Зеленский перевёл American dream на украинский

Сразу после вступления в должность главы государства в своём инаугурационном «Обращении к украинскому народу» в Верховной Раде новый президент оформил национальную идею. Собственно, он её предложил обществу уже тогда, когда выиграл выборы. И показал всей стране прикладной пример того, как человек, принципиально чурающийся реальной политики, но играющий в кино роль президента, может стать этим президентом в реальности. То, что это только внешняя оболочка реализации сложнейшей схемы с участием реальных политиков и сильных мира сего для того, чтобы отодвинуть от власти Петра Порошенко и его клан во власти, подавляющее большинство украинцев не знает.

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Да оно им по большому счёту и не нужно. Для них важно другое: у нации появляется, наконец, отечественный аналог American dream, наша собственная Ukrainian dream. Её суть – человек имел мечту стать президентом и смог её реализовать. Чистая материализация желаний: играл роль президента, а потом решил – раз, и воплотил её в реальность.

Снова-таки по аналогии с США: там Голливуд сыграл важнейшую, огромную роль для того, чтобы помочь основательно приунывшим и растерявшимся американцам поверить в себя после затяжной катастрофы под названием Великая депрессия. Отечественный байопик «Зеленский: путь в президенты» способен выполнить ту же функцию. И уже начал выполнять - судя по результату в 73% во втором туре.

Зеленский правильно почувствовал приоритетность и притягательность этого запроса общества на его президентскую историю успеха. Потому, возможно, интуитивно, сразу после принятия присяги с этого запроса и начал своё «Обращение к украинскому народу»: «Каждый из нас – президент. Не 73%, а все 100% украинцев. Это наша общая победа и общий шанс. Не только я принимал присягу. Каждый из нас положил руку на Конституцию и каждый из нас присягнул на верность Украине».

Попутно уточнив, что у каждого в Украине-«стране президентов» есть свой функционал. И не обязательно абсолютно всем выстаиваться в очередь именно к президентскому креслу: «Каждый из нас несёт ответственность за Украину, которую мы оставим своим детям. Каждый на своём месте может сделать всё для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого».

Прозвучало весьма воодушевляюще. Особенно с учётом того фактора, что перед собой украинцы видят живой пример успеха автора этих афоризмов. Который представляет своё президентство, как успешное воплощение озвучиваемых им принципов.

Причём попытка нового гаранта Конституции оформить логически национальную идею получилась гораздо менее убедительной и воодушевляющей. Потому что здесь он попытался уйти от его конкретной, персональной истории своего успеха и занялся общими построениями-констатациями: «Мы все украинцы – от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя. Мы должны быть едиными, только тогда мы сильные».

И будто бы он первый украинский президент, который зовёт диаспору возвращаться и строить успешную Украину в Украине, позвал и всех заграничных украинцев нести на Родину всё лучшее. В обмен на обещание украинского гражданства всем таким энтузиастам. Хотя от каждого президента-зазывалы эти энтузиасты ждут «всего-навсего» обеспечения понятных и привычных им западных правила игры – верховенства права, справедливого суда, защиты собственности и т.п.

В общем, как показала первая публичная премьера Зеленского в амплуа президента, пока он может предложить и предлагает стране как реалистичный проект успеха свою собственную, удобную для подражания личную историю успешного прыжка из комиков прямиком в президенты. Такого же чёткого и реалистичного проекта успеха для страны в целом у него нет.

Возможно, такой проект от него и не появится. В этом случае ничего катастрофического не произойдёт, поскольку такой проект успеха неизбежно проявится сам собой. Когда украинцы, у которых чрезвычайно сильно развито индивидуалистическое начало, смогут каждый на своём участке активности (как это сделал сам Зеленский и как он призывает делать остальных) реализовать свой огромный потенциал в новых условиях. В бизнесе, политике, науке – везде. Смогут - если соответствующие новые правила игры им только предложит, но и, наконец, введёт в действие очередной президент. Собственно, здесь и «зарыта собака». Спрятанная глубоко в неизвестности и под огромным знаком вопроса…